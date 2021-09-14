Опубликовано видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди

Следственный комитет РФ в ночь на вторник, 14 сентября, опубликовал видео допроса последнего участника побега из ИВС в подмосковной Истре Александра Мавриди.

Его задержали накануне в московском районе Митино на улице Дубравной. Злоумышленник оказал правоохранителям сопротивление.

В начале августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. Они, предположительно, открутили замки дверей с помощью гаечного ключа. Четверых беглецов задержали ранее.

После этого городской суд в Истре назначил запрет определенных действий врио начальника местного ИВС Андрею Старшинову по делу о побеге пятерых заключенных. При этом следствие ходатайствовало об аресте.

Ранее Старшинову предъявили обвинение. Мужчина полностью признал вину по делу о превышении полномочий, приведшем к побегу пятерых человек из-под стражи.