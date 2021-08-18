Опубликованы кадры задержания четвертого сбежавшего из ИВС в Истре

В распоряжении телеканала Москва 24 оказались кадры задержания четвертого беглеца из истринского ИВС.

Александр Бутнару прятался в частном доме в деревне Новгородской области. Однако скрыться от оперативников все равно не смог

Всего из Подмосковного ИВС 6 августа сбежали пять человек. По версии следствия, они открутили замки дверей гаечным ключом. Арестованы двое сотрудников, дежуривших в тот день.

Сейчас задержаны уже четверо беглецов, которые находились в изоляторе временного содержания за кражи. В бегах по-прежнему находится Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Полиция объявила о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске Мавриди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.