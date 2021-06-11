Контрабанду на 25,5 млн рублей нашли у россиянки в Шереметьево

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В Шереметьево таможенники нашли у возвращавшейся из Дубая россиянки драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

Уточняется, что 51-летняя женщина проходила через "зеленый" коридор, драгоценности и изделия из кожи не были задекларированы. Инспектор в ходе досмотра обнаружил 17 ювелирных изделий, три сумки и одну пару обуви известных брендов.

"Стоимость всех задержанных предметов составила около 25,5 миллиона рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – 7,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой таможенной службы России изъяли из незаконного оборота более 700 килограммов наркотиков и 1 300 килограммов ядовитых веществ. Это результаты только за январь – февраль 2021 года.