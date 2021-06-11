Контрабанду на 25,5 млн рублей нашли у россиянки в Шереметьево

12:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Шереметьево таможенники нашли у возвращавшейся из Дубая россиянки драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.
Уточняется, что 51-летняя женщина проходила через "зеленый" коридор, драгоценности и изделия из кожи не были задекларированы. Инспектор в ходе досмотра обнаружил 17 ювелирных изделий, три сумки и одну пару обуви известных брендов.
"Стоимость всех задержанных предметов составила около 25,5 миллиона рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – 7,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой таможенной службы России изъяли из незаконного оборота более 700 килограммов наркотиков и 1 300 килограммов ядовитых веществ. Это результаты только за январь – февраль 2021 года.
Россиянки пытались провезти под одеждой 13,5 кг золота из Турции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: