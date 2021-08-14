Сбежавший из ИВС в подмосковной Истре Мавриди может скрываться по другими фамилиями

Фото: СК РФ

Сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александр Мавриди может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников. Такая информация содержится в карточке розыска, опубликованной МВД РФ.

"Особые приметы: он же Авилов Александр Николаевич 16 января 1971 года рождения, он же Прудников Александр Анатольевич 16 января 1971 года рождения", – уточняется в карточке розыска.

Кроме того, отмечается, что Мавриди родился в Казахстане, в Алматы.

По версии следствия, 6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек, которые, применив, предположительно, гаечный ключ, открутили замки дверей. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

Позднее двое сбежавших были задержаны, а еще один сдался полиции.

Ранее следственный комитет сообщил о задержании двоих человек по подозрению в пособничестве заключенным, бежавшим из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Как установило ведомство, после совершения побега из изолятора 6 августа пятеро беглецов прибыли к своему знакомому в Лобне. Он дал им деньги, мобильный телефон и другие вещи.

