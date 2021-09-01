Врио начальника ИВС Истры избрали запрет действий по делу о побеге пятерых заключенных

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Истринский городской суд назначил запрет определенных действий врио начальника местного ИВС Андрею Старшинову по делу о побеге пятерых заключенных. При этом следствие ходатайствовало об аресте, сообщает ТАСС.

Ранее Старшинову предъявили обвинение. Мужчина полностью признал вину по делу о превышении полномочий, приведшем к побегу пятерых человек из-под стражи.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег пять человек. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Позднее четверых беглецов удалось задержать.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавшего, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 994-50-64, 8 (495) 609-77-06.

Обратившимся с какой-либо информацией, которая может привести к задержанию Мавриди, в МВД гарантируют конфиденциальность и безопасность.