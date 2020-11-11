Подозреваемого в убийстве Маругова обвинили в афере с квартирами

Фото: СК РФ

Следственный комитет предъявил Александру Мавриди и его сообщнику Константину Барскому обвинение в незаконном лишении свободы и вымогательстве в особо крупном размере. Также Мавриди обвиняется в убийстве бизнесмена под Истрой Владимира Маругова, сообщила старший помощник главы подмосковного управления СК РФ Ольга Врадий.

Она отметила, что Мавриди создал организованную группу, с помощью которой насильно удерживал человека, чтобы завладеть его элитной недвижимостью. Он находился у них до 2 ноября 2020 года. Александр Мавриди и его соучастники требовали у него переписать свою недвижимость на участников группы.

"Потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество – три квартиры общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей – перешло к злоумышленникам. Александру Мавриди и его сообщнику Константину Барскому предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц, и вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере (часть 3 статьи 127 УК РФ и пункты "а", "б" статьи 163 УК РФ)", – заявила Врадий.

Она отметила, что Мавриди также обвиняется в убийстве Маругова. В связи с этим он был заключен под стражу, сообщила Врадий.

Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали предпринимателя и его гражданскую жену.

Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили пенсионера, который был прикован наручниками к кровати. Пенсионер заявил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве. Им оказался адвокат Алексей Завгородний.