Адвокат вдовы Маругова рассказал о связи с подозреваемым в убийстве бизнесмена

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Вдова убитого владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Татьяна была знакома с подозреваемым в убийстве бизнесмена, но не близко, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Игоря Кима.

Он сообщил, что предполагаемый убийца выполнял лишь технические работы по дому. Ким отметил, что вдову Маругова допросили в качестве свидетеля.

Она сообщила, что не знает, что именно стало причиной убийства, подчеркнул адвокат. Сама Маругова отказалась комментировать информацию о знакомстве с подозреваемым.

Ранее в СМИ появились сведения о знакомстве Татьяны с предполагаемым убийцей Александром Мавриди.

Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. Неизвестные взяли предпринимателя и его супругу в заложники и вымогали у них деньги.

Татьяне удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

Позже в ходе обыска в квартире подозреваемого в убийстве Маругова обнаружили пенсионера, который был прикован наручниками к кровати. За ним присматривал мужчина. Пенсионер заявил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве.