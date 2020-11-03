Адвокат вдовы Маругова рассказал о связи с подозреваемым в убийстве бизнесмена

17:11
Фото: СК РФ
Вдова убитого владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Татьяна была знакома с подозреваемым в убийстве бизнесмена, но не близко, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Игоря Кима.
Он сообщил, что предполагаемый убийца выполнял лишь технические работы по дому. Ким отметил, что вдову Маругова допросили в качестве свидетеля.
Она сообщила, что не знает, что именно стало причиной убийства, подчеркнул адвокат. Сама Маругова отказалась комментировать информацию о знакомстве с подозреваемым.
Ранее в СМИ появились сведения о знакомстве Татьяны с предполагаемым убийцей Александром Мавриди.
Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. Неизвестные взяли предпринимателя и его супругу в заложники и вымогали у них деньги.
Татьяне удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.
Позже в ходе обыска в квартире подозреваемого в убийстве Маругова обнаружили пенсионера, который был прикован наручниками к кровати. За ним присматривал мужчина. Пенсионер заявил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: