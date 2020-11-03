Заложником подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова оказался адвокат

Пенсионером, которого приковал наручниками к кровати подозреваемый в убийстве Владимира Маругова в Подмосковье, оказался адвокат Алексей Завгородний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что мужчину, которого незаконно удерживал подозреваемый (в убийстве Владимира Маругова. – Прим. ред.), зовут Алексей Завгородний, он адвокат", – сказал собеседник агентства.

Газета "Коммерсант" сообщила, что Завгородний был адвокатом криминального авторитета Александра Солоника, который известен побегом из Матросской тишины вместе с охранявшим его сотрудником полиции. Солоник и его супруга были застрелены в Афинах 31 января 1997 года.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили пенсионера, который был прикован наручниками к кровати. Пенсионер заявил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве.

Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали предпринимателя и его гражданскую жену.

Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

