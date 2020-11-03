Суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова

19:37
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Подозреваемый в причастности к убийству предпринимателя Владимира Маругова в подмосковной Истре арестован. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"По ходатайству следственных органов СК России по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала Врадий.
Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали предпринимателя и его гражданскую жену.
Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.
В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили пенсионера, который был прикован наручниками к кровати. Пенсионер заявил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве.
В автомобиле подозреваемого специалисты нашли паспорт, медицинские препараты и другие документы. Следствие полагает, что он причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан.
Во время убийства бизнесмена Маругова с ним отдыхали родители и сын
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