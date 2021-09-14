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Происшествия

09:05

Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС в Истре

происшествия

Фото: СК РФ

Обвиняемому в убийстве бизнесмена Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Сам задержанный признал вину.

"На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области", – говорится в сообщении.

После задержания из рюкзака Мавриди было изъято 3 тысячи долларов, 1 350 евро, 70 тысяч рублей.

После проведения комплекса следственных действий Мавриди направили в изолятор временного содержания. Расследование уголовных дел продолжается.

Александра Мавриди задержали накануне в московском районе Митино на улице Дубравной. Злоумышленник оказал правоохранителям сопротивление.

В начале августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. Они, предположительно, открутили замки дверей с помощью гаечного ключа. Четверых беглецов задержали ранее.

После этого городской суд в Истре назначил запрет определенных действий врио начальника местного ИВС Андрею Старшинову по делу о побеге пятерых заключенных. При этом следствие ходатайствовало об аресте.

Ранее Старшинову предъявили обвинение. Мужчина полностью признал вину по делу о превышении полномочий, приведшем к побегу пятерых человек из-под стражи.

Последний участник побега из истринского ИВС Александр Мавриди задержан в Москве

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