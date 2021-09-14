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Происшествия

09:20

Мавриди рассказал, что после побега из ИВС скрывался в заброшенных зданиях

происшествия

Видео: СК РФ

Александр Мавриди рассказал, что после побега из ИВС в подмосковной Истре скрывался в заброшенных зданиях.

Видео допроса последнего пойманного участника побега из истринского изолятора опубликовал на YouTube Следственный комитет. На кадрах видно, как обвиняемый, сидя в кабинете перед следователем, называет свое имя и отвечает на различные вопросы.

"На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории города Москвы и Московской области", – говорится в сообщении СК.

В конце ролика следователи показали замок камеры, который открыли беглецы, и наличные деньги, изъятые у Мавриди при задержании, – 3 тысячи долларов, 1 350 евро и 70 тысяч рублей.

Ранее Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС. Он признал вину.

Александра Мавриди задержали накануне в московском районе Митино на улице Дубравной. Злоумышленник оказал правоохранителям сопротивление при задержании.

В начале августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. Они, предположительно, открутили замки дверей с помощью гаечного ключа. Четверых беглецов задержали ранее.

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