Мавриди рассказал, что после побега из ИВС скрывался в заброшенных зданиях

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Видео: СК РФАлександр Мавриди рассказал, что после побега из ИВС в подмосковной Истре скрывался в заброшенных зданиях.
Видео допроса последнего пойманного участника побега из истринского изолятора опубликовал на YouTube Следственный комитет. На кадрах видно, как обвиняемый, сидя в кабинете перед следователем, называет свое имя и отвечает на различные вопросы.
"На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории города Москвы и Московской области", – говорится в сообщении СК.
В конце ролика следователи показали замок камеры, который открыли беглецы, и наличные деньги, изъятые у Мавриди при задержании, – 3 тысячи долларов, 1 350 евро и 70 тысяч рублей.
Ранее Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС. Он признал вину.
Александра Мавриди задержали накануне в московском районе Митино на улице Дубравной. Злоумышленник оказал правоохранителям сопротивление при задержании.
В начале августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. Они, предположительно, открутили замки дверей с помощью гаечного ключа. Четверых беглецов задержали ранее.
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