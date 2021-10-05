Обвиняемый в побеге из ИВС в Истре и убийстве "колбасного короля" Мавриди признал вину

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Александр Мавриди, обвиняемый в побеге из ИВС в Истре, убийстве "колбасного короля" и удержании заложника, полностью признал вину. Об этом РИА Новости рассказали в Следственном комитете России.

Также заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов сообщил агентству, что адвокат и любовница убитого бизнесмена Владимира Маругова, взятые Мавриди в заложники, отказались от государственной защиты.

"Несмотря на то, что в ходе телевизионной передачи гражданская супруга Маругова высказывала опасения за свою жизнь, когда мы с ней связались и обсуждали этот вопрос, она отказалась от госзащиты. С Завгородним мы также общались, но и он отказался", – пояснил Юсупов.

Установлено, что "колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Александр Мавриди и Паша Ахмедов ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и стали вымогать деньги. Женщине удалось выбраться и вызвать полицию, однако Маругова к тому моменту уже застрелили в собственной бане.

Позже при обыске квартиры правоохранители обнаружили адвоката "колбасного короля" – пенсионера Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.

Тогда Мавриди задержали, однако в августе 2021 года дело получило неожиданный оборот: пять человек совершили побег из-под стражи из ИВС в Истре. В их числе находился и подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Мавриди. Задержать его удалось лишь 13 сентября. В ходе допроса Мавриди признался, что скрывался в заброшенных строениях Москвы и Подмосковья.

