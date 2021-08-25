МВД увеличило награду за помощь в поимке Александра Мавриди

Фото: МВД РФ

МВД увеличило до 1,5 миллиона рублей вознаграждение за содействие в розыске Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

"Министерство внутренних дел Российской Федерации увеличило до 1 миллиона 500 тысяч рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", – говорится в сообщении.

Ранее за помощь в поиске Мавриди была установлена награда в размере 1 миллиона рублей.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Позднее четверых беглецов удалось задержать.

Обратившимся с какой-либо информацией, которая может привести к задержанию Мавриди, в МВД гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавшего, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 994-50-64, 8 (495) 609-77-06.

