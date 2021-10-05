Расследование дела об убийстве и побеге из ИВС в отношении Мавриди почти завершено

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Расследование уголовного дела в отношении Александра Мавриди, обвиняемого в побеге из ИВС, убийстве бизнесмена Владимира Маругова и удержании заложника, находится на завершающей стадии. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.

Все три уголовных дела против Мавриди объединили в одно. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены.

В ближайшее время следствие собирается предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Позднее всех беглецов удалось задержать.