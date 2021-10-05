В СК рассказали, кто был инициатором побега из ИВС в Истре

11:56
Фото: СК РФ
Инициаторами побега из ИВС в Истре был не Александр Мавриди, а его четверо сообщников из соседней камеры. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов.
"Побег, скажем так, планировался не самим Мавриди, а его четырьмя сообщниками, гражданами Молдавии. Побег они запланировали, еще находясь в следственном изоляторе. При этом они не раз были в ИВС, поэтому прекрасно знали, как там все устроено, знали способ крепления замков на дверях", – сказал он.
По его словам, Мавриди изначально не был знаком с остальными участниками побега, но все-таки смог сблизиться с ними, а позже – уговорить руководство изолятора перевести его в камеру к будущим сообщникам. То, по какой причине его в итоге перевели, сейчас выясняет следствие.
Как объяснил Мавриди, гаечным ключом, который его сокамерники случайно нашли в изоляторе, они попытались открутить крепление кормушки, однако тот оказался меньшего размера, поэтому его пришлось несколько дней точить куском кафеля.
6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Позднее четверых беглецов удалось задержать, их приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. Мавриди же задержали 13 сентября в московском районе Митино на улице Дубравной.
Сбежавший из ИВС Мавриди при задержании пытался выдать себя за другого человека
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