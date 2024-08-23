ТАСС: сотрудник ФСИН убит в ходе захвата ИК в Волгоградской области

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сотрудник ФСИН был убит в результате захвата заключенными помещения в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

Также агентству заявили, что в результате произошедшего есть и другие сотрудники ФСИН, которые пострадали. По данным оперативных служб, помещение захватили не менее трех заключенных, отбывающих наказание в данной ИК.

В пресс-бюро ФСИН РФ подтвердили, что в связи с произошедшим есть пострадавшие. Также в ведомстве уточнили, что сейчас организованы мероприятия по освобождению заложников. Группа центрального аппарата ФСИН уже выехала в колонию № 19 для проведения проверки.

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области в городе Суровикино захватили заложников днем 23 августа. Инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. На данный момент число пострадавших уточняется.