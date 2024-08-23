Глава ФСИН доложил Путину о ситуации в волгоградской колонии

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Владимир Путин сообщил, что глава ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской колонии. Об этом лидер РФ сказал на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"Хотел бы в этой связи заслушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. Виктор Васильевич Золотов (глава Росгвардии. – Прим. ред.) будет у меня, сейчас доложит свои оценки", – добавил Путин.

Заключенные колонии № 19 в Суровикине Волгоградской области захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. В результате скончался один сотрудник ФСИН, еще четверо госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сейчас организованы мероприятия по освобождению заложников, для координации работы был создан оперштаб. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заверил, что угрозы гражданскому населению из-за происшествия нет.

