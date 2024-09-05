Путин: если так с Дуровым поступают, то надо и других арестовывать

Фото: vk.com/durov

Французские власти должны поступить с другими так же, как они сделали с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что у России не было никаких претензий к Дурову. Он назвал избирательным и не очень понятным решение Франции об аресте Дурова, так как аналогичными мессенджеру вещами "грешат" и другие платформы.

"Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы", – пояснил Путин.

По словам российского лидера, он встречался с основателем Telegram только один раз много лет назад в Москве.

"Он просто рассказывал о планах, я с бизнесом регулярно встречаюсь, и он тогда был на одной из встреч в Кремле, я уже не помню, когда это было. С тех пор мы с ним не виделись", – сказал Путин и добавил, что не знает, где сейчас живет Дуров.

Президент также пояснил, что знает о претензиях многих стран к Дурову, так как платформа определенным образом используется "какими-то людьми и какими-то структурами", которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности государствам.

Спецслужбы Франции задержали Дурова в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже основателя мессенджера выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, уехать из страны Дуров не может.

Источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. Его дело могут прекратить или передать в суд с переквалификацией преступлений, уточнили в надзорном ведомстве.