Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин посоветовал школьнику накопить на машину вместо мотоцикла, отметив опасность данного вида транспорта. Об этом президент РФ рассказал во время открытого урока "Разговоры о важном" в кызылской школе № 20.

"Моя мечта – накопить на мотоцикл самому", – сказал десятилетний Богдан Ремарчук, рассказавший ранее о своем интересе к мототехнике.

Президент РФ в ответ на это сказал, чтобы школьник лучше накопил на машину, чтобы было спокойнее родителям. Мальчик подчеркнул, что его отец самостоятельно накопил на машину уже к 14 годам.

"Вот давай, стремись к этому. Пример папы хороший", – сказал Путин.

Также лидер РФ уточнил, ездил ли ученик на мотоцикле, на что тот ответил отрицательно. Школьник рассказал, что он пока передвигался только на квадроцикле, на что Путин попросил его "не гонять" и осторожно ездить на нем по пересеченной местности.

"Переворачивается постоянно, неустойчивый транспорт", – сказал президент.

В ходе беседы со школьниками лидер страны также признался, что обычно спит по 6 часов в день или даже меньше. При этом Путин призвал не брать с него пример, рассказав о важности нормального сна, хотя бы 8 часов в день.

