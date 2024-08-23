Прокуратура Волгоградской области проверит ИК-19

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку ИК-19, где произошел захват заложников. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Прокуратура оценит соблюдение режимных требований, принимаемые меры по пресечению использования осужденными запрещенных предметов, обеспечение безопасности персонала колонии и другое. На место происшествия для координации правоохранителей выехала исполняющая обязанности прокурора области Светлана Чиженькова.

Также ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статьям "Захват заложника" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

Захват заложников в колонии № 19 в Волгоградской области произошел 23 августа. Один сотрудник ФСИН убит, еще четверо пострадавших госпитализированы. В настоящее время организованы мероприятия по освобождению заложников.

ОНК при проверке ИК-19 в мае нарушений не выявила. Глава ФСИН уже доложил Владимиру Путину об инциденте.