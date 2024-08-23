Член СПЧ Кабанов: в тюрьмах России слишком много радикалов

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В российских тюрьмах слишком много радикалов, из-за чего и произошел захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Такое мнение в разговоре с News.ru озвучил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Эксперт рассказал, что большинство задержанных выходцев из Средней Азии и Закавказья являются носителями радикальной идеологии. По его мнению, они живут в местах лишения свободы по своим скрытым правилам. Таких людей сложно контролировать, потому что специалистов по знанию языка мало, услуги переводчика дорогие, а если "привлекать своих", то есть риск утечки, объяснил Кабанов.

Он считает, что при захвате заложников в ростовской колонии стало понятно, что все принимаемые правоохранителями меры приводят к появлению в колониях радикалов. Член СПЧ уточнил, что это некий парадокс: чем лучше работает полиция, тем больше сторонников такой идеологии в тюрьмах.

В свою очередь, член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева рассказала, как в колонии происходит заседание дисциплинарной комиссии, в ходе которой и произошел захват заложников в ИК-19. По ее словам, комиссия определяет, действительно ли осужденный совершил нарушение. После этого выносится выговор, заключенного могут поместить в штрафной изолятор, а также признать его одновременно злостным нарушителем.

"В общем эта комиссия – та самая инстанция, которую все осужденные боятся. Если туда вызывают, то, значит, ничего хорошего ждать не стоит", – цитирует ее "Московский комсомолец".

Меркачева уточнила, что комиссию собирают, когда набирается некоторое количество нарушителей. В ее состав обычно входят начальник отряда, замначальника колонии, иногда сам начальник. Также присутствуют и оперативники. Затем, продолжила она, осужденного приглашают в помещение и там говорят, в чем обвиняют. Если есть видеодоказательства – показывают. Осужденный же должен дать устные и письменные объяснения.

Член СПЧ также рассказала, что обычно каждый случай на комиссии рассматривали отдельно, но все все равно осужденные скапливались в одном помещении.

"По своему опыту могу рассказать: когда я была на подобной комиссии, дело одного заключенного рассмотрели и тут же позвали второго, а этого оставили в этом же помещении. Потом третьего и так далее. <...> Случалось так, что все, кого вызвали на комиссию, фактически совершили какое-то одинаковое правонарушение и, может быть, даже это сделали специально, чтобы оказаться в одном месте. Это как раз тот случай, который можно было бы использовать, для того чтобы сделать то, что они задумали", – пояснила Меркачева.

Она добавила, что недавно появилась инициатива, чтобы на дисциплинарных комиссиях присутствовали адвокаты и правозащитники, потому что, с ее слов, больше всего жалоб поступает именно на решение административных комиссий и суды заполнены исками осужденных. По ее мнению, если бы на комиссиях были правозащитники и адвокаты, то решения комиссии были бы более объективными и потом бы осужденные не жаловались.

Захват заложников в колонии ИК-19 в Волгоградской области произошел 23 августа. В результате нападения один сотрудник ФСИН был убит, еще четверо пострадавших госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

На оперативном совещании Совбеза РФ Владимир Путин заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в колонии. Также он заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по поводу этого инцидента.

