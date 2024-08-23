ОНК не выявила нарушений при проверке ИК-19 в Волгоградской области в мае

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В ИК-19 в Волгоградской области при проверке в мае нарушений выявлено не было. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в регионе Вадим Чередник в беседе с RT.

Он отметил, что проверка была плановая, то есть не по каким-то обращениям или жалобам. Она проходила вместе с прокурором области. Он охарактеризовал учреждение как "одно из нормальных".

"Более того, о том, что какие-то сформированные ячейки могут быть, тоже никогда ничего не говорилось. Помимо этого, само учреждение, администрация, управление, знаю точно, что систематически проводят мероприятия, профилактические работы, чтобы этого никогда не было", – добавил он и уточнил, что с момента последней проверки никаких проблем и обращений не было.

Кроме того, рассказал он РИА Новости, в колонии № 19 содержатся около одной тысячи заключенных. Колония, по его словам, рассчитана на большее количество мест. Председатель ОНК подчеркнул, что в целом не связывает ситуацию с захватом заложников с условиями содержания в ИК-19.

Днем 23 августа заключенные ИК-19 захватили заложников. Инцидент произошел в ходе заседания дисциплинарной комиссии.

В результате нападения один сотрудник ФСИН убит, четверо пострадавших уже доставлены в Суровикинскую ЦРБ. Организованы мероприятия по освобождению заложников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

