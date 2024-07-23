Суд дал 20 лет захватчику СИЗО Ростова по делу об участии в ИГ

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Южный окружной военный суд приговорил Малика Гандалоева, одного из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, по делу об участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и изготовлении СВУ к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Первые четыре года мужчина будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, сказал судья во время оглашения приговора. Представитель суда уточнил, что в своем последнем слове Гандалоев выразил недовольство ходом судебного процесса.

О захвате заложников заключенными стало известно 16 июня. К СИЗО приставили полицию, которая оцепила несколько кварталов вокруг здания.

Позже в районе учреждения прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить, они не пострадали. В ходе штурма правоохранители ликвидировали злоумышленников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".

Один из фигурантов дела Даниил Камнев ранее признал вину в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края в 2021 году. А в июле суд в Ростове-на-Дону арестовал Гандалоева.

Также глава ростовского ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Еще четверо уволены, 16 привлечены к дисциплинарной ответственности.