Суд продлил арест одному из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

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Южный окружной военный суд продлил меру пресечения в виде ареста на три месяца одному из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу, которого обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске, сообщает РИА Новости данные из зала суда.

Камнев также вместе с другими заключенными захватил двух сотрудников ФСИН в заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону в середине июня текущего года. К СИЗО были приставлены правоохранители, которые оцепили несколько кварталов, окружавших здание. Спустя время в районе прозвучали выстрелы.

Заложников удалось освободить, никто из них не пострадал, а правоохранители ликвидировали злоумышленников. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника". По этому делу проходят двое фигурантов, один из них – Камнев.

Позже Камнев признал вину в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края в 2021 году. По версии гособвинителя, в сентябре 2020-го он присоединился к ячейке запрещенного на территории РФ экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", а в марте 2021 года он и его гражданская жена планировали взорвать здание ОМВД, но им не удалось совершить преступление, так как силовики успели их задержать.

В свою очередь, прокурор требовал назначить 28 лет лишения свободы Камневу по этому делу, которое слушается с августа прошлого года. Злоумышленника обвиняют в совершении преступлений по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления теракта, подготовке к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.

