Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону

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Прокурор потребовал назначить 28 лет лишения свободы одному из захватчиков СИЗО в Ростове-на-Дону Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

В материалах дела сказано, что мужчина обвиняется по статьям об участии в экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления теракта, подготовке к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.

Во время заседания Камнев признал вину в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края в 2021 году. По версии гособвинителя, в сентябре 2020-го он присоединился к ячейке запрещенного на территории РФ экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", а в марте 2021 года он и его гражданская жена планировали взорвать здание ОМВД, но им не удалось совершить преступление, так как силовики успели их задержать.

Камнев вместе с другими фигурантами дела захватил сотрудников ФСИН в заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону в середине июня этого года. Спустя некоторое время в районе СИЗО прозвучали выстрелы.

Заложников удалось освободить, никто из них не пострадал, преступники были ликвидированы. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".

