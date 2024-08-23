Трое захвативших колонию под Волгоградом ранее осуждены за торговлю наркотиками

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Трое заключенных, захвативших помещения ИК-19 под Волгоградом, были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на приговоры судов.

Согласно данным судов, гражданин Узбекистана Рамзиндин Тошев в 2023 году был осужден на 8 лет за производство, сбыт или пересылку наркотиков. Граждане Таджикистана Назирчон Тошов и Наврузи Рустамчон в 2022 году приговорены к 8,5 и 7 годам колонии строгого режима соответственно за покушение на аналогичное преступление.

Другой заключенный, Гражданина Узбекистана Темур Хусинов, осужден в 2019 году за участие в драке, в которой он, по данным суда, до смерти забил человека. Его якобы должны были освободить из-под стражи в ноябре 2024 года.

Заключенные колонии № 19 в Суровикине Волгоградской области захватили заложников 23 августа. В результате ЧП скончался один сотрудник ФСИН, еще четверо были госпитализированы. В настоящее время организованы мероприятия по освобождению заложников.

По факту захвата колонии возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что захват заложников мог произойти из-за слишком большого числа радикалов, которые содержатся в российских тюрьмах.

Владимиру Путину уже доложено о ситуации в волгоградской колонии.

