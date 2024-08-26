Путин поручил без заявлений выплатить матпомощь пострадавшим в приграничье

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Владимир Путин поручил обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам в приграничье, а также направить из бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, – говорится в поручении.

Кабмину также поручено содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий этих областей, и рассмотреть возможность зачисления эвакуированных из приграничья студентов на бюджет с предоставлением общежития. Президент подчеркнул, что при этом необходимо обеспечить бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету в областях.

Кроме того, Путин поручил профинансировать из бюджета подразделения территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей, скорректировать планы по реализации национальных проектов и госпрограмм на территории проведения контртеррористической операции (КТО) и определить специальный режим плановых и внеплановых контрольных и надзорных мероприятий.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 сентября. Путину также доложат о возможности организации дистанционного обучения детей в приграничье и механизмах, предусматривающих очное обучение этих детей в образовательных организациях в других субъектах страны, в том числе в санаториях и детских лагерях.

Бои с военнослужащими ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что враждебные действия украинских войск в отношении Курской области не останутся без ответа. Комментируя вопрос о том, сорвало ли нападение ВСУ какие-либо переговоры, он подчеркнул, что Россия не вела с Украиной никакого диалога.

По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ за время боев на курском направлении составили 6 200 военнослужащих и 73 танка. Помимо этого, украинская армия потеряла 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортера, 404 боевых бронированных машин и другую технику.

