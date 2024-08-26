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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боев на курском направлении составили 6 200 военнослужащих и 73 танка, заявили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, украинские формирования лишились 33 боевых машин пехоты, 61 бронетранспортера и 404 боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия и 5 установок зенитных ракетных комплексов.

Во время боев на территории Курской области российским военным удалось уничтожить 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых оказались 3 РСЗО HIMARS и 1 MLRS. Вместе с тем украинские войска лишились 9 станций радиоэлектронной борьбы, 2 РЛС контрбатарейной борьбы, 1 РЛС ПВО и 5 единиц инженерной техники. В их числе ВСУ потеряли 2 инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Бои с военнослужащими ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что враждебные действия украинских войск в отношении Курской области не останутся без ответа. Комментируя вопрос о том, сорвало ли нападение ВСУ какие-либо переговоры, он подчеркнул, что Россия не вела с Украиной никакого диалога.