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Враждебные действия украинских войск в отношении Курской области не останутся без ответа. Он обязательно будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа", – отметил он.

Также пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос о том, сорвало ли нападение ВСУ на регион переговоры, указал, что никакого диалога не было.

"Тема переговоров в настоящий момент изрядно потеряла актуальность. В СМИ много публикаций, но далеко не все имеют правдивый характер", – цитирует Пескова "Газета.ру".

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, с 6 августа ВСУ потеряли на курском направлении уже более 5 800 военнослужащих. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одной из целью операции украинских формирований в Курской области является "создание буферной зоны" на территории РФ.

В ответ на такие слова посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что вылазка ВСУ в Курской области не приведет к созданию "буферной зоны". Он также добавил, что контактов с Вашингтоном по этому поводу не было и предмета для обсуждения здесь нет, поскольку нужно просто все прекратить.

