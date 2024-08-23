Посол в РФ Антонов заявил, что никакой "буферной зоны" на территории РФ не будет

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Вылазка Вооруженных сил Украины в Курской области не приведет к созданию "буферной зоны" на территории России, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх и заявления Киева.

По словам диппредставителя, это невозможно.

"Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", – цитирует дипломата ТАСС.

Он также добавил, что контактов с Вашингтоном по поводу вылазки в Курской области не было, и предмета для обсуждения здесь нет, поскольку нужно просто все прекратить.

Антонов предупредил, что Москва не собирается советоваться со Штатами насчет того, как действовать для выдворения ВСУ из своего региона.

"Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем", – добавил он.

Посол заметил, что США своими поставками оружия Киеву постоянно проверяют толерантность РФ и ее терпимость. Он предположил, что Штаты пытаются спровоцировать Москву к каким-то эмоциональным и быстрым действиям.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США обсуждают с Киевом долгосрочные цели вылазки украинских формирований в Курской области. При этом представитель ведомства фактически проигнорировал вопрос журналистов о том, готов ли Вашингтон публично поддержать атаку ВСУ на российский регион.

Боевые столкновения между ВС РФ и ВСУ продолжаются на территории Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одной из целью операции украинских формирований в Курской области является "создание буферной зоны" на территории РФ. Он также призвал США, Великобританию, Францию и прочие западные страны ускорить поставки военной помощи Киеву.