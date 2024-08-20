США обсуждают с Киевом долгосрочные цели вылазки ВСУ в Курской области

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Власти США обсуждают с Киевом долгосрочные цели вылазки украинских формирований в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

При этом представитель ведомства фактически проигнорировал вопрос журналистов о том, готов ли Вашингтон публично поддержать атаку ВСУ на российский регион.

"Мы продолжаем обсуждать с украинцами их цели", – заявил в ответ на это Райдер, добавив, что США сфокусированы на том, чтобы Украина стала свободной и суверенной страной, готовой отражать агрессию в будущем.

Боевые столкновения между ВС РФ и ВСУ продолжаются на территории Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 20 августа, за все время боев в регионе потери украинских подразделений составили свыше 4 тысяч военнослужащих, а также 58 танков.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одной из целью операции украинских формирований в Курской области является "создание буферной зоны" на территории РФ. Он также призвал США, Великобританию, Францию и прочие западные страны ускорить поставки военной помощи Киеву.