Зеленский назвал целью ВСУ в Курской области "создание буферной зоны"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целью операции украинских формирований в Курской области является "создание буферной зоны" на территории РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Украинский лидер также призвал США, Великобританию, Францию и прочие западные страны ускорить поставки военной помощи Киеву.

Бои в Курской области с украинскими военными не прекращаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным на 18 августа, потери украинских подразделений за время боевых действий в Курской области составили более 3 460 солдат, 50 танков и 45 бронетранспортеров.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что в Курской области выживут только те украинские военные, которые сдались в плен, подняли руки и сложили оружие, остальные будут уничтожены.