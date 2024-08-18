РИА Новости: Киев использовал самую новую бронетехнику в Курской области

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Киев задействовал в атаке на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на захваченные документы ВСУ.

Отмечается, что бронеавтомобиль Roshel Senator, использованный 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был поставлен на Украину накануне вторжения. Так, согласно талону о регистрации транспортного средства, он был поставлен на учет 26 июля 2024 года.

Из захваченных документов также следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году, но и произведен в этом году. В составе колонны, помимо канадских броневиков, имелись американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ не прекращаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 3 460 военных, 50 танков и 45 бронетранспортеров.