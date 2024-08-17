17 августа, 20:56Политика
Алаудинов заявил, в Курской области выживут только сдавшиеся в плен солдаты ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Курской области выживут только те украинские военные, которые сдались в плен, подняли руки и сложили оружие, остальные будут уничтожены, завил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
В эфире телеканала "Соловьев Live" он рассказал о двух солдат 80-й бригады ВСУ, сдавшихся ранее 17 августа в плен.
"Техника, которая их привезла, очень быстро их высадила и сбежала, они пошли пешком, как говорится", – пояснил Алаудинов.
Он добавил, что на участках спецназа "Ахмат" сдаются по двое-трое солдат ВСУ, на другом участке удалось захватить в плен до 20 человек.
Между тем на курском направлении в плен были взяты пять украинских боевиков, включая одного "азовца" (батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ), рассказал ранее Алаудинов.
Он подчеркнул, что российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. Благодаря этому обстановка на курском направлении рабочая, подконтрольная.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.
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