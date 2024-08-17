Алаудинов заявил, в Курской области выживут только сдавшиеся в плен солдаты ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Курской области выживут только те украинские военные, которые сдались в плен, подняли руки и сложили оружие, остальные будут уничтожены, завил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

В эфире телеканала "Соловьев Live" он рассказал о двух солдат 80-й бригады ВСУ, сдавшихся ранее 17 августа в плен.

"Техника, которая их привезла, очень быстро их высадила и сбежала, они пошли пешком, как говорится", – пояснил Алаудинов.

Он добавил, что на участках спецназа "Ахмат" сдаются по двое-трое солдат ВСУ, на другом участке удалось захватить в плен до 20 человек.

Между тем на курском направлении в плен были взяты пять украинских боевиков, включая одного "азовца" (батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ), рассказал ранее Алаудинов.

Он подчеркнул, что российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. Благодаря этому обстановка на курском направлении рабочая, подконтрольная.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.