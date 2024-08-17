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17 августа, 10:14

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Алаудинов: еще двое военных ВСУ сдались в плен на курском направлении

Алаудинов заявил о сдаче в плен еще двух военных ВСУ на курском направлении

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Еще двое украинских военных сдались в плен на курском направлении, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он подчеркнул, что российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. По словам генерал-майора, обстановка на курском направлении рабочая, подконтрольная.

"У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением <…> противника и сжиганием его техники. Поэтому мы уничтожаем резервы противника", – сказал он.

Ранее генерал-майор сообщал, что в плен на данном направлении взяты пять украинских боевиков, включая одного "азовца" (батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ).

До этого стало известно, что подразделение из 24 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалось в плен российским силам в районе населенного пункта Комаровка Курской области. Для сдачи ВСУ использовали телеграм-канал, с помощью которого смогли выйти на связь с ВС РФ.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). По словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, российские войска контролируют обстановку на курском направлении.

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