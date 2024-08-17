РИА Новости: более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении

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Подразделение из 24 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалось в плен российским силам в районе населенного пункта Комаровка Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

"Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на курском направлении", – говорится в сообщении.

Для сдачи ВСУ использовали телеграм-канал, с помощью которого смогли выйти на связь с ВС РФ.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР.

Вместе с тем, по словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, российские войска контролируют обстановку на курском направлении.

