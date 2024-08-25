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25 августа, 12:15

Политика

Карлсон считает, что Дурова задержали за отказ цензурировать Telegram

Карлсон считает, что Дурова задержали за отказ цензурировать Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за то, что отказался по приказу правительств и разведки цензурировать сообщения в мессенджере. Соответствующую точку зрения высказал американский журналист Такер Карлсон.

Американский предприниматель, владелец социальной сети X Илон Маск, комментируя задержание основателя Telegram, опубликовал фрагмент интервью Дурова, в котором предприниматель рассуждал о свободе слова. Видео Маск сопроводил хештегом #FreePavel. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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