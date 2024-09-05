Путин назвал руководство Украины "инопланетянами или иностранцами"

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Руководство Киева не думает о своем народе и ведет себя как инопланетяне или иностранцы, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", – объяснил президент РФ.

Сейчас Украина продолжает воевать до последнего украинца, поэтому она продолжит тотальную мобилизацию и будет понижать призывной возраст, набирая студентов, что полностью обескровит страну, уверен Путин.

"Нужно (Украине. – Прим. ред.) сейчас <...> детей набирать, как в Германии фашистской, "гитлерюгенд" создавать. Но это не решит проблем", – уверен российский лидер.

При этом Москва всегда будет защищать свои интересы и интересы тех, кто является носителем русского языка, культуры и традиций, подчеркнул лидер страны.

России хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается, объяснял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Приоритетной целью спецоперации, по утверждению Путина, является освобождение территорий Донбасса.

