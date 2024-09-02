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Владимир Путин признался, что обычно спит по шесть часов, а иногда и меньше. Об этом он рассказал во время открытого урока "Разговоры о важном" в кызылской школе № 20, призвав школьников не брать с него пример.

По словам президента, он "сегодня спал, допустим, четыре часа". При этом российский лидер призвал ученика, с которым он беседовал по данному вопросу, спать нормально, как минимум восемь часов.

"То, что я сегодня спал всего четыре часа, а всего сплю шесть, – это не потому, что я такой занятый человек. А потому что не могу должным образом организовать свой рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе", – заключил Путин.

Глава государства также заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство. Так он отреагировал на предложение одной из участниц поднять налоги на вейпы. Вырученные средства предложили направить на строительство спортивных зон.

Путин рассказал, что вейпы вызывают проблемы с иммунитетом. Кроме того, он объяснил, что от этого у молодых людей снижается репродуктивная функция.