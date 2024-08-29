Диетолог Будаковская: после еды клонит в сон из-за стремления организма расслабиться

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После еды организм стремится расслабиться, чтобы всю энергию направить на переработку пищи. Об этом заявила врач, диетолог-гастроэнтеролог Алина Будаковская, сообщает "Доктор 24".

Врач объяснила, что после сытного приема пищи срабатывает сложный механизм: рефлекторно включается парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление. Кроме того, сонливость может вызвать употребление определенных продуктов.

Будаковская указала, что индейка имеет снотворный эффект за счет содержания триптофана. Эта аминокислота участвует в образовании серотонина и мелатонина – гормонов, отвечающих за сон. Более того, триптофан есть в курице, особенно большая концентрация содержится в грудке. Тунец также богат триптофаном, продолжила эксперт. Помимо этого, такая рыба богата белком, из-за чего долго переваривается.

Чтобы оставаться бодрым после еды, врач советует отказаться от белковой пищи, в том числе от говядины. Стейк может долго перевариваться, и организму потребуется на это большое количество энергии.

Диетолог отметила, что сонливость может возникнуть и от употребления бананов. Эти плоды – источник быстрой энергии, однако если их много съесть или употребить после интенсивной физической нагрузки, то произойдет расслабление кроветворения. Кровь начнет отходить от мышц из-за избытка калия и магния, которые тоже усыпляюще действуют.

Клонить в сон после обеда может и употребление вишневого сока, уточнила Будаковская. С ее слов, такой сок содержит много сахара, а сама вишня богата веществами, ускоряющими выработку мелатонина.

В заключение специалист рассказала, что продукты, используемые для приготовления блюд в азиатской кухне, содержат много сои и водорослей. Они являются традиционными компонентами мисо-супа, суши и многих закусок, а также известны большим содержанием аминокислоты триптофана.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что бодрость может пропасть и после употребления сладких продуктов. По ее мнению, сладости, бутерброд с белым хлебом и вареньем в какой-то момент вызовут повышение уровня глюкозы в крови. Однако после этого наступит его снижение, из-за чего человек почувствует себя обессиленным и опустошенным, подчеркнула эксперт.