Диетолог рассказала, какие продукты отнимают силы

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Употребление мяса, сладкого и продуктов с мелатонином может вызвать усталость. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, после употребления вишни и черешни человека может клонить в сон, поскольку в этих ягодах содержится мелатонин – гормон сна.

Кроме того, снижают силы и продукты, которые очень долго и тяжело перевариваются.





Елена Соломатина врач-диетолог Большое количество мяса долго переваривается. На это тратится много энергии, конечно, силы сразу уходят. Вот почему после очень плотного приема пищи нам не хочется двигаться.

Силы могут покинуть человека и после употребления сладких продуктов. "Какие-то сладости, допустим чай с конфетой, бутерброд с белым хлебом и вареньем в какой-то момент вызовут повышение уровня глюкозы в крови, но вслед за этим наступит его провал и человек почувствует себя опустошенным и обессиленным", – предупредила врач.

Специалист особенно не рекомендует есть сладкое до экзаменов.

"Допустим, человек забежал в ресторан быстрого питания, съел пирожок с вишней, запил все это сладким коктейлем. Так не нужно делать. До того как человек доберется до университета, он будет бодр и весел. Но потом, когда ему нужно уже сдавать экзамен, у него мозги поплыли и сил нет", – заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали про повышающие настроение продукты. В частности, стоит обратить внимание на свеклу, гречку, квашеную капусту и инжир. Такая пища оказывает положительное воздействие на микрофлору желудочно-кишечного тракта и способствует выработке серотонина – гормона счастья. Порядка 95% его синтезируется именно в ЖКТ.

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