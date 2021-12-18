Назван способ усилить бодрящий эффект от кофе

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru
Россиянам рассказали о способе усилить бодрящий эффект от кофе. О нем сообщила научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина в эфире радио Sputnik.
Как объяснила специалист, кофе теряет свою эффективность при употреблении в большом количестве.
"Организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее", – отметила Блохина.
Эксперт порекомендовала употреблять меньше кофе. По ее словам, таким образом можно усилить бодрящий эффект от напитка.
"Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается", – рассказала Блохина.
Специалист также предложила прием power nap, для которого нужно выпить кофе и лечь спать на полчаса.
"Во-первых, организм немного перезагрузится. А во-вторых, когда вы проснетесь, начнет действовать кофеин. То есть будет двойной эффект: вы немного отдохнули и организм получил долю бодрости", – объяснила эксперт.
Кроме того, в борьбе с усталостью могут помочь и другие напитки с кофеином в составе. В частности, эксперт посоветовала обратить внимание на зеленый и черный чай.
"Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать", – подытожила Блохина.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в борьбе с упадком сил и сезонной сонливостью помогут продукты, богатые витамином D: печень трески, жирная рыба, растительные масла и яичный желток. Также можно добавить в свой рацион болгарский перец, квашеную капусту и шиповник – они богаты витамином С, который полезен в осенний период.
"Доктор 24": кофеин
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: