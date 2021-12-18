Назван способ усилить бодрящий эффект от кофе

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Россиянам рассказали о способе усилить бодрящий эффект от кофе. О нем сообщила научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина в эфире радио Sputnik.

Как объяснила специалист, кофе теряет свою эффективность при употреблении в большом количестве.

"Организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее", – отметила Блохина.

Эксперт порекомендовала употреблять меньше кофе. По ее словам, таким образом можно усилить бодрящий эффект от напитка.

"Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается", – рассказала Блохина.

Специалист также предложила прием power nap, для которого нужно выпить кофе и лечь спать на полчаса.

"Во-первых, организм немного перезагрузится. А во-вторых, когда вы проснетесь, начнет действовать кофеин. То есть будет двойной эффект: вы немного отдохнули и организм получил долю бодрости", – объяснила эксперт.

Кроме того, в борьбе с усталостью могут помочь и другие напитки с кофеином в составе. В частности, эксперт посоветовала обратить внимание на зеленый и черный чай.

"Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать", – подытожила Блохина.

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