Россиянам рассказали, какие продукты нужно есть для повышения настроения

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В свой постоянный рацион следует добавить гречневую крупу, инжир, свеклу и квашеную капусту, считает клинический психолог, руководитель образовательной программы "Консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения. Нутрициолог" в Московском институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова.

Она считает, что подобные продукты способствуют улучшению микрофлоры и помогают выработать "гормона счастья". По ее словам, примерно 95% серотонина создается именно в желудочно-кишечном тракте. Психолог уверена, что хорошая работа ЖКТ может управлять настроением человека благодаря нейронам, на состояние которых влияют полезные бактерии.

"Благотворное влияние оказывают также кисломолочные продукты без добавления сахара, квашеная капуста и натуральный квас, а также продукты, богатые магнием – ламинария, отруби, миндаль, кешью, гречневая крупа, авокадо, бананы", – отметила Тонкова-Кузнецова в беседе с Агентством "Москва".

Кроме того, поднять серотонин помогут индейка, говядина, яйца, горький шоколад, а также ягоды цитрусовые, болгарский перец. Психолог заявила, что триптофан, содержащийся в подобных продуктах, тоже способствует улучшению настроения.

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