Сомнолог Дуйкин перечислил три неочевидные причины плохого сна

14 августа, 19:14Общество
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Поздний ужин и фитнес, а также чтение будоражащей психику информации могут мешать нормально высыпаться. Об этом Москве 24 рассказал заведующий центром сомнологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин.
По его словам, мозг человека контролирует все процессы пищеварения. Поэтому, после позднего ужина ему приходится работать вместо того, чтобы сосредоточиться на отдыхе.
"В идеале прием пищи надо закончить за три-четыре часа до сна, но допустимо за час-два устроить себе легкий ужин. Желательно, чтобы он состоял из продуктов, богатых триптофаном, который предрасполагает к более быстрому выделению гормона сна – мелатонина. Это может быть банан, стакан кефира или овсяное печенье", – перечислил врач.
Также за два-три часа до сна стоит прекратить просмотр фильмов с элементами насилия и чтение будоражащей психику информации.
"Лучше в это время принять ванну, послушать расслабляющую музыку, заняться ароматерапией, почитать что-то спокойное", – заключил Дуйкин.
Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, что для комфортного пробуждения на будильник стоит поставить приятную, постепенно нарастающую мелодию. Громкий же сигнал вырывает из сна, из-за чего утро может начаться со стресса, объяснила специалист.