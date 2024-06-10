Сомнолог Черкасова рассказала, почему днем возникает сонливость

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Дневная сонливость может возникать при психических или соматических патологиях. Об этом заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова, сообщает "Доктор 24".

По ее словам, причинами появления сонливости днем могут стать:



апноэ сна;

БАДы и медикаменты определенного типа (нейролептики, бензодиазепины и другие);

неправильный режим сна;

частая смена часовых поясов;

расстройства сна из-за нарколепсии или синдрома беспокойных ног.

Чтобы избежать дневной сонливости, Черкасова рекомендует употреблять пищу небольшими порциями, чтобы не перегружать ЖКТ. Также следует есть больше белков и отказаться от сладкого, которое, по ее мнению, усыпляет.

Кроме того, она посоветовала помять мочки или выполнить скручивания ушных раковин, поскольку в этих местах сосредоточены рефлексогенные точки. Длительность массажа – около пяти минут. Помимо этого, на ступнях есть зоны, отвечающие за бодрость, особенно на подушечке большого пальца ноги, отметила врач. Эту часть тела можно размять при помощи ходьбы босиком по гречке или мелким камням, добавила сомнолог.

Для борьбы с дневной сонливостью специалист также рекомендовала использовать различные ароматы. Например, бодрящий эффект оказывают эфирные масла апельсина, герани, элеутерококка или табака. А заменить чашку кофе могут 20–30 капель настойки семян лимонника, разведенные в небольшом количестве воды, подытожила Черкасова.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, что в случае отсутствия кондиционера или увлажнителя воздуха справиться с дневной сонливостью в жару поможет прохладный душ и умывания лица холодной водой. Также можно подремать не более 25 минут в лежачем или полулежачем состоянии, подчеркнул специалист.