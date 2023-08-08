Врач рассказал, как справиться с дневной сонливостью в жару

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В случае отсутствия кондиционера или увлажнителя воздуха справиться с дневной сонливостью в жару можно с помощью прохладного душа и умывания лица холодной водой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на члена Российского общества сомнологов Павла Кудинова.

"Чем сопротивляться сонливости, проще ей поддаться, соблюдая определенные правила. Можно немного вздремнуть, но не больше 25 минут в лежачем или полулежачем состоянии", – сообщил Кудинов, отметив, что более длительный дневной сон может вызвать вялость при попытке пробуждения.

Эксперт обратил внимание, что сонливость днем часто провоцирует ночной недосып. Он рекомендовал уделять сну от шести до восьми часов в сутки.

Ранее психолог Ксения Демина рассказала, что оставаться бодрым весь день можно, если ежедневно рано ложиться спать и просыпаться. Помимо этого, специалист рекомендовала выполнять сложные задачи утром, оставляя на вечер дела, которые не требуют большого количества энергии.

