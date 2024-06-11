МО РФ показало учения по применению нестратегического ядерного оружия

Минобороны РФ опубликовало видео учений по применению нестратегического ядерного оружия. Соответствующий ролик доступен в телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Также в ведомстве напомнили, что в рамках первого этапа, который прошел 21 мая в Южном военном округе, солдаты отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Ранее в Минобороны рассказали, что главной целью учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. До этого в мае аналогичные совместные с РФ мероприятия прошли в Белоруссии, в них были задействованы средства ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ.