ВС РФ отработали снаряжение ракет в ходе учений нестратегических ядерных сил

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетные соединения Южного и Центральных военных округов (ЮВО и ЦВО) на третьем этапе учений нестратегического ядерного оружия (НСЯО) отработали снаряжение ракет-носителей специальными боеприпасами, сообщили в Минобороны.

Также в ходе учений личный состав ЮВО и ЦВО занял назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков, а подразделения авиации Воздушно-космических сил РФ провели снаряжение авиационных средств учебными боеприпасами и воздушное патрулирование.

Третий этап учений НСЯО направлен на поддержание готовности техники и личного состава частей применения нестратегического ядерного оружия РФ к выполнению боевых задач, заключили в пресс-службе ведомства.

Очередной этап нестратегических ядерных учений начался 31 июля. Ожидается, что личный состав ракетных соединений, в частности, должен будет отработать различные учебно-боевые задачи по получению учебных боеприпасов для комплексов "Искандер-М", снаряжению ракет и скрытного выдвижения.

