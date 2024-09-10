Минздрав РФ предупредил о новой схеме мошенничества

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В СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о новой схеме мошенничества, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Злоумышленники звонят своим жертвам и убеждают их установить новое "приложение Минздрава". Они утверждают, что те пациенты, которые недавно проходили медицинские обследования, смогут получить кешбэк. После установки данного приложения на телефон злоумышленники направляют жертве форму для ввода данных и таким образом получают доступ к банковским картам.

В ведомстве подчеркнули, что у Минздрава нет никаких специальных приложений, добавив, что все цифровые сервисы министерства представлены на едином портале "Госуслуги".

Минздрав также призвал граждан оставаться бдительными и не передавать никому данные своих банковских карт. Важно помнить, что мошенники могут представляться сотрудниками банка и других министерств, предупредили представители ведомства.

Аферисты также стали приобретать старые сим-карты. Злоумышленники используют их для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов жертв, рассказали в МВД России. Применение такой схемы преступниками может привести к утечке конфиденциальной информации, в том числе паспортных данных.