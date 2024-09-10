Эксперт Шутов: для создания дипфейков мошенники ищут материалы в открытых аккаунтах

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В условиях роста числа случаев использования дипфейков, поддельных видео- и аудиозаписей необходимо минимизировать размещение личных данных на открытых ресурсах, порекомендовал киберэксперт Василий Шутов в беседе с RT.

Мошенники все чаще создают сгенерированные искусственным интеллектом образы людей или их голоса, чтобы обманом получить доступ к личным данным и финансам. Они рассылают сообщения с просьбой о финансовой помощи или необходимости денежного перевода по знакомым, родным, коллегам или партнерам человека, поделился эксперт.

Шутов рассказал, что для создания дипфейков злоумышленники используют видео, фото и информацию, которую находят в открытых источниках – на сайтах, в социальных сетях, различных обучающих видеозаписях.

Эксперт рекомендовал критически подходить к оценке получаемой информации и не поддаваться манипуляциям, опирающимся на важность и срочность совершения действия. Для проверки подлинности видео и аудиозаписей можно использовать различные видео- и фоторедакторы, которые позволяют увеличить изображение и подробно рассмотреть детали. Шутов призвал обратить внимание на моргание глаз объекта, совпадение звуков и открывания рта человека на видео, а также на освещение и тени.

"При видеозвонке в режиме реального времени попросите собеседника совершить какое-то действие или ответить на вопрос – в случае с фейковой записью это будет невозможно", – предложил эксперт.

Также можно обратить внимание на то, чтобы указанный в сообщении сайт имел SSL-сертификат, подтверждающий его подлинность. Наличие такого сертификата можно определить по значку "замка" в адресной строке браузера.

Для защиты данных от вредоносных программ-шифровальщиков можно использовать резервное копирование и использование уникальных паролей для различных ресурсов. Аккаунты в социальных сетях можно обезопасить при наличии голосовой идентификации пользователя, включив многофакторную аутентификацию.

Кроме того, специалист уточнил, что можно использовать специальные программы для распознавания дипфейков, которые используют машинное обучение для выявления неестественных деталей в видео и аудио и на основании этого определяют фейковые записи.

Между тем в "Сбере" назвали пять стоп-слов и фраз, которыми пользуются мошенники. Россиянам советуют обратить внимание, если во время аудио- или видеозвонка с неизвестного номера собеседник произносит "ФСБ", "МВД", "Центральный банк" или "безопасный счет".